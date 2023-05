Fundada em 2008 por Miguel Pina Martins e desenvolvida em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), a Science4you começou por ser um projeto de final de curso que se transformou numa referência no mercado de brinquedos educativos. Os produtos que aliam a magia de brincar à aprendizagem já estão disponíveis no Amazon Marketplace, permitindo à empresa impulsionar o seu crescimento através do e-commerce.

Partindo da ideia que aprender também pode ser divertido, a Science4you tem levado a ciência a crianças e famílias além-fronteiras. Começou por conquistar o mercado nacional, tornando-se na maior produtora lusa de brinquedos, ainda que mais de 70% das suas vendas provenham do mercado externo, onde já estabeleceu presença em mais de 45 países.

O comércio online tornou-se a vertente principal da estratégia de crescimento da empresa, que acredita que o futuro do projeto reside neste modelo comercial. Para Miguel Pina Martins, o Amazon Marketplace permite "uma internacionalização muito grande", particularmente nos mercados mais importantes para a Science4you, como os Estados Unidos, Reino Unido, França e Espanha, onde a gigante tecnológica tem um alcance muito significativo.

Para aqueles que estão a começar a explorar o Amazon Marketplace como ferramenta de crescimento, o fundador da Science4you destaca a importância de começar rapidamente, reconhecendo que o sucesso não acontece da noite para o dia, sublinhando a importância das oportunidades que podem surgir das alianças com a Amazon. O conselho é claro: "Comecem hoje, porque já vamos atrasados".

De olhos postos no futuro e com entusiasmo para continuar a crescer, a empresa está pronta para alcançar novos patamares, enquanto prossegue a sua missão de inspirar crianças de todo o mundo a descobrir a magia escondida em cada caixa de brinquedos da Science4you.