Se cumprir objetivos, CEO da TAP recebe bónus de dois milhões, avança CM

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener,

O Correio da Manhã esceve na edição deste domingo (acesso pago) que Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, vai receber cerca de dois milhões de euros de prémio se cumprir os objetivos de reestruturação da companhia aérea.

O prémio financeiro está previsto no contrato da gestora, e segundo apurou o CM, corresponde a cerca de 80% da sua remuneração anual. A CEO da TAP ganha 504 mil euros brutos por ano e o bónus representa uma verba anual de cerca de 400 mil euros. O prémio será pago no final, em 2025 ou 2026, quando Christine Ourmières-Widener terminar o mandato, assegura o CM.



O jonral adianta ainda que se os objetivos do plano de reestruturação forem ultrapassados, o prémio a pagar à CEO pode superar o dois milhões de euros.

No parlamento, no passado dia 18 de janeiro, Christine Ourmières-Widener confirmou que o pagamento de um prémio estava no seu contrato, mas não adiantou valores.

A TAP ainda não divulgou os resultados de 2022, mas o ministro das Finança e a administração da empresa já deram sinais de que apresentará lucros.