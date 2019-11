Se hoje o ecrã do seu televisor ligado à TDT ficar a negro saiba porquê

Se for cliente da Televisão Digital Terrestre (TDT) e residir no concelho de Odivelas não se surpreenda se esta quarta-feira, por volta das 15h, por alguns minutos, o ecrã do seu televisor ficar a negro. É o início do projeto-piloto para a migração das faixas atualmente ocupadas pela TDT (os 700 MHz) que terão de ser libertadas para o 5G, previsto para 2020. Um processo que se vai repetir até meados do próximo ano para que cerca de 2,3 milhões de portugueses continuem a ver televisão através desta plataforma.

O emissor de Odivelas Centro é primeiro emissor de TDT, de um total de 240, que tem de ser ressintonizado para libertar a faixa dos 700 MHz para o 5G. A Anacom quer o processo concluído até finais de junho. Em casa, se for cliente da TDT, tem apenas de ressintonizar o seu televisor para o novo canal (atualmente no 56 nesta zona, para o 35) e, se não conseguir, pode sempre ligar para o número gratuito 800 102 002.

O call center, montado pela Anacom para o ajudar, tem capacidade para atender cerca de mil chamadas por dia. “Os gastos do call center, com fornecimento e serviços externos contratados, rondam cerca de 600 mil euros”, adiantou fonte oficial do organismo regulador ao Dinheiro Vivo.

O projeto-piloto em Odivelas – cobrindo cerca de 135 mil pessoas, no concelho de Odivelas, bem como nas freguesias de Lumiar, Carnide e Santa Clara, em Lisboa, Encosta do Sul, na Amadora – marca o início do processo de migração de faixas para a implementação do 5G.

No próximo ano, arrancando a sul do país e terminando nas ilhas dos Açores e Madeira, equipas da Altice Portugal e fornecedores começam a fazer a mudança de canais, cumprindo um calendário determinado pela Anacom. Mas entre o regulador e operadora há divergências de fundo. O regulador quer o processo concluído em junho, a dona do Meo aponta para as primeiras semanas de julho.

“Uma pessoa que venha TDT na zona de Xabregas pode ter a antena orientada para o emissor de Monsanto ou Palmela, a probabilidade de a pessoa não fazer a mínima ideia para que emissor está orientado é muito grande. A única coisa que sabe é que a Junta de Freguesia de Xabregas, um dos parceiros da Anacom neste processo de divulgação, disse que Xabregas ia mudar para o canal 56 para o 35. Azar dos azares, tem a antena orientada para Palmela que muda depois. Muda para outro canal e deixa de ver televisão”, descreve Luís Alveirinho, administrador com o pelouro tecnológico da Altice Portugal. “São estas situações que vão acontecer no terreno, não tenho a mínima dúvida de que não estão de todo previstas em todo este processo”, diz.

Simulcast com custo superior a 3,5 milhões

Por estas razões, e para garantir que os portugueses que veem televisão através da TDT continuam a fazê-lo sem problemas durante o processo, a dona do Meo defendia a existência de um simulcast. Ou seja, um período durante o qual a emissão seria transmitida em simultâneo nos dois canais.

“Sabe quanto tempo levou a instalar a TDT em Portugal? Dois anos e qualquer coisa e tivemos algo que agora não temos, e propusemos, o simulcast. Desta vez, da sua única responsabilidade, o regulador, tomou a decisão, pense as recomendações que lhe foram feitas, de não exigir um período de simulcast, porque dizem que iria demorar mais tempo”, diz o CTO da Altice Portugal. “Não haver simulcast aumenta a probabilidade de as pessoas ficarem sem ver televisão”, afirma. Mais, é a “imagem pública da Altice, que é o prestador do serviço, que também está em causa”.

Não foi essa a decisão da Anacom. Os portugueses só fizeram a mudança do sinal analógico para a TDT quando era inevitável. “Ninguém migrou antecipadamente e o simulcast não serviu o seu propósito”, lembra o regulador. “Com o simulcast os custos poderiam ultrapassar, no mínimo, 3,5 milhões de euros, para um processo que demoraria dois anos. Para ser mais rápido os custos disparariam”, garante.

5G atrasado?

O processo de migração das faixas é apenas uma das componentes do processo necessário para o arranque do 5G em Portugal. No sector há um pé de guerra entre os operadores e o regulador em torno do dossier. E quem acuse a Anacom de responsabilidades e de atrasar o processo de lançamento da quinta geração móvel no país, tecnologia que, defendem, é fundamental para que Portugal não perca a próxima revolução industrial.

Com maior largura de banda e menor latência, o 5G permite o transporte de grandes quantidades de dados, bem como tempos de resposta mais rápidos. Os carros autónomos, chãos de fábrica robotizados, telemedicina são algumas das promessas que poderão transformar-se em realidade com a quinta geração móvel. A Europa tem uma meta: em meados de 2020, cada país da UE deverá ter uma cidade com cobertura 5G.

Os operadores dizem que Portugal já vai atrasado, a Anacom diz que não. “Não existe qualquer atraso nos trabalhos preparatórios conducentes à atribuição das licenças necessárias para assegurar a transição para a próxima geração de redes móveis e a cobertura em diferentes áreas, como na faixa dos 3,6 GHz, apta para a disponibilização de capacidade necessária para serviços suportados nos sistemas 5G”, assegura o regulador, destacando que Portugal está entre os países europeus com mais pilotos efetuados até ao momento.

O Governo diz ‘nim’, lembrando que os “mínimos” exigidos pela Europa (uma cidade ligada por 5G até 2020) serão cumpridos. “Matosinhos (com a NOS) foi a primeira cidade a anunciar estar coberta por rede preparada para o 5G e Portugal cumprirá, por isso, o desígnio europeu de que cada país tenha uma cidade relevante coberta até 2020”, diz Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.

Tecnologicamente os operadores dizem estar preparados, tendo realizado inúmeros pilotos (videochamadas; chamadas em roaming, simulacros de socorro, chamadas em hologramas…) em cima de frequências temporárias cedidas pela Anacom.

Até setembro, Portugal era um dos dez países europeus – com Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Holanda, Estónia e Roménia -, com mais pilotos realizados, em Aveiro, Évora e Porto, segundo o Observatório Europeu para o 5G, estrutura criada em 2018 pela Comissão Europeia. Mas se 16 países europeus já tinham realizado leilões para a atribuição das frequências – e alguns já lançaram comercialmente em cidades, caso da Vodafone em Espanha -, em Portugal, os operadores terão de esperar até janeiro para saber os termos do regulamento do leilão que deverá ocorrer em abril.

Calendário ritmado que mesmo assim não convence Luís Alveirinho sobre a decisão de fazer a migração do TDT da forma definida pela Anacom. “Fazer isto (a migração das faixas da TDT) assim por causa de fazer o 5G mais cedo ou mais tarde é falacioso”, diz CTO da Altice Portugal.

“Os espanhóis já leiloaram as frequências dos 3.4 GHz há não sei quanto tempo, ainda não libertaram as frequências dos 700 MHz e só quando isso acontecer é que vão leiloar. Já podíamos ter 5G na banda dos 3.4 GHz e não temos. Por uma decisão, mais uma vez, estamos a decidir leiloar simultaneamente todas as frequências – 700, 900, 1800, 2100, 2600, 3400 – se calhar devia ter sido um pouco mais pensado”.