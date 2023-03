Seca trava lucros da EDP que sobem apenas 3% para 679 milhões de euros

Miguel Stilwell, CEO da EDP © EDP

A seca extrema travou a fundo os lucros do grupo EDP que, no conjunto do ano passado, subiram apenas 3% para 679 milhões de euros, segundo o comunicado da empresa publicado esta quarta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este resultado foi fortemente penalizado pelo fraco desempenho de Portugal, que registou um resultado líquido negativo de 257 milhões de euros, na sequência da seca extrema nos primeiros nove meses do ano e das imparidades, registadas no final do ano, em centrais térmicas, no Brasil e na Península Ibérica, que deram origem a custos não correntes de 192 milhões de euros, registadas no final do ano, esclarece a elétrica, liderada por Miguel Stilwell.

Já o resultado recorrente do grupo aumentou 6% para 871 milhões de euros, "suportado pelo bom desempenho das operações internacionais, sobretudo da atividade de energias renováveis na Europa e nas operações de redes de eletricidade no Brasil", destaca a EDP.

O investimento bruto duplicou para 6,7 mil milhões de euros em 2022, dos quais 96% em energias renováveis e redes de eletricidade, reforçando o compromisso da EDP com a transição energética.

"Nas energias renováveis, nos últimos 12 meses, a EDP instalou mais 2,2 GW de capacidade, tendo registado um recorde de 4,0 GW de capacidade em construção", destaca a empresa, realçando ainda que, no ano passado, a EDP reforçou a posição de liderança no panorama mundial de renováveis, nomeadamente na Ásia Pacífico, através da conclusão da aquisição da Sunseap, e na Europa, através da aquisição da carteira de projetos solares em desenvolvimento da Kronos, maioritariamente na Alemanha.

"O ano de 2022 fica também marcado pela aposta em novas oportunidades de investimento em tecnologias limpas, com a inauguração do parque solar flutuante em Alqueva, o maior da Europa em albufeira, e a produção da primeira molécula de hidrogénio verde, no Brasil", destaca a empresa.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recorrente aumentou 21% para 4,5 mil milhões de euros, em 2022, impulsionado pelo crescimento da EDP Renováveis e das redes de eletricidade no Brasil.

No final de 2022, a dívida líquida totalizava 13,2 mil milhões de euros, um aumento de 1,7 mil milhões, refletindo principalmente a aceleração do investimento, sobretudo em renováveis e redes de eletricidade, e a apreciação do real brasileiro e do dólar americano.

Os custos financeiros líquidos aumentaram para os 910 milhões de euros, com o custo médio de dívida a atingir os 4,4%, penalizado sobretudo pelo aumento da inflação no Brasil, que mais do que duplicou o custo da dívida em reais brasileiros.

Excluindo a dívida em reais brasileiros (14% da dívida consolidada), o custo médio da dívida aumentou de 2,5% para 2,7%, em 2022.

"O conselho de administração irá propor à assembleia-geral de acionistas a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2022, no valor de 0,19 euros por ação, em linha com o ano anterior e com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 2021-2025", revela ainda o comunicado enviado à CMVM.