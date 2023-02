Secil contrata green bound de 75 milhões para refinanciar projeto sustentável na fábrica do Outão

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2023 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

A Secil avançou com dois empréstimos obrigacionistas junto da Caixa Geral de Depósitos e do Caixa-Banco de Investimento. no valor de 75 milhões de euros, denominados "Obrigações Verdes Secil 2030 - taxa fixa" e "Obrigações Verdes Secil 2030 - taxa variável", anunciou em comunicado.

O financiamento destina-se ao Projeto Clean Cement Line (CCL), que está atualmente em execução na fábrica do Outão, em Setúbal. As obrigações poderão ser emitidas, de uma só vez ou em séries, até 25 de janeiro de 2024. O financiamento tem reembolso em 25 de janeiro de 2030 e uma maturidade máxima de sete anos.

"A Secil considera que a contratação deste financiamento verde, bem como o projeto CCL que este refinancia, é um passo relevante na concretização da sua estratégia e visão de sustentabilidade", refere a empresa de materiais de construção na mesma nota.

Recorde-se que a Secil avanlçou com um investimento de 86 milhões de euros para modernizar a fábrica do Outão com o objetivo de se tornar a cimenteira "mais sustentável da Europa".A redução em 20% as emissões de CO2 e o aumento em igual percentagem a eficiência energética são duas das metas.

O Clean Cement Line pretende desenvolver uma nova tecnologia de produção de cimento. Este projeto contempla quatro subprojetos de I&D que visam a eliminação da dependência de combustíveis fósseis, o aumento da eficiência energética e a produção própria de energia elétrica, a integração no processo da digitalização e a redução de emissões de CO2. Estas inovações promoverão o desenvolvimento da produção de um clínquer de baixo carbono e, consequentemente a criação de uma gama de cimentos de baixa pegada ecológica, adequada à construção sustentável.