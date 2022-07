Secil lança o primeiro betão neutro em carbono

Secil quer contribuir para a neutralidade carbónica no setor da construção © DR

A Secil acaba de lançar em Portugal o primeiro betão neutro em carbono. O Betão Verdi Zero tem zero emissões de dióxido de carbono (CO2) e é, segundo a empresa, um produto sustentável que vai ao encontro da meta de atingir em 2050 a neutralidade carbónica na indústria do cimento, ao mesmo tempo que auxilia na descarbonização do setor da construção.

Em comunicado, a cimenteira declara que com este produto "vem dar resposta às novas exigências do mercado, que procura cada vez mais soluções verdes, em linha com a nova tendência de construção, os green buildings e respetivas certificações ambientais".

O Betão Verdi Zero - além de apresentar uma menor densidade carbónica - pretende promover a economia circular, uma vez que incorpora resíduos reciclados, utilizando, assim, menos matéria-prima virgem.

Para Otmar Hübscher, o CEO do Grupo Secil, a empresa está a seguir as diretrizes já estabelecidas para o seu setor, ao assumir o compromisso de reduzir a emissões de CO2 e ao desenvolver projetos que recaem sobre o produto, a operação e o transporte. "Com o lançamento do betão Verdi Zero, a Secil dá um passo em frente na construção de um futuro mais sustentável, com edifícios e infraestruturas menos carbónicos e com menor impacto no meio ambiente", frisa o responsável.

A Secil afirma que reforça o seu compromisso no combate às alterações climáticas ao aderir Science Based Targets initiative (SBTi) e que com base nos dados científicos da organização definiu metas internas de redução de emissões near term, ou seja até 2030.