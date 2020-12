Secretária de Estado: "Tivemos até setembro uma quebra na faturação nas empresas de turismo de 7,7 mil milhões"

Porto, 01/10/2020 - Luís Pedro Martins toma posse, no Palácio da Bolsa, como presidente da ATP (Associação de Turismo do Porto e Norte) na presença de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O turismo é um dos setores mais afetados pela crise gerada pela pandemia de covid-19. Até ao início deste ano, o setor era um dos motores da economia nacional, contribuindo fortemente para Portugal ter estado próximo de uma situação de pleno emprego e para a aceleração das exportações. Contudo, as receitas do turismo cairam muito neste ano, com reflexos também no emprego.

"Tivemos até setembro de 2020 uma quebra na faturação nas empresas do setor do turismo de 7,7 mil milhões de euros, o que representa basicamente um decrescimento de receitas de 56%, recuando 2010. Ao nível das dormidas, com valores de outubro, tivemos um registo de 24 milhões de dormidas, representando um decréscimo de 61,5%. Ao nível de hóspedes, o decréscimo é ligeiramente menor", explicou Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, presente nesta quarta-feira, 16 de dezembro, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

A governante, na sua intervenção inicial, não escondeu também o peso que o setor teve nas exportações nacionais. "O decréscimo da atividade tem impacto relevante ao nível das exportações. No ano de 2019, e no período homólogo, o turismo representava 51,5% das nossas exportações - de janeiro a setembro. Reportando ao ano presente, temos uma diminuição da representatividade do setor do turismo no que toca às exportações de serviços, recuando 5,1% para 40,2%. Ao nível das exportações totais, há uma retração assinalável. E nesta altura - valores até setembro - o turismo representam 12% das exportações totais", disse

Até fevereiro deste ano, o setor do turismo como um todo (o que inclui hotelaria, restauração, animação e outros) tinha escassez de mão-de-obra. Em fevereiro, a AHRESP admitia ao Dinheiro Vivo que faltavam cerca de 40 mil pessoas no setor. No entanto, e apesar dos apoio ao emprego e empresas implementados pelo governo desde o início da pandemia, o setor atualmente está longe de precisar de tantos recursos humanos. "No terceiro trimestre de 2020, estão registados 285 milhares de postos de trabalho associados ao turismo. Sendo que houve um recuo, uma taxa de variação homóloga face ao ano anterior de menos 14,8%. Isto representa uma diminuição dos postos de trabalho e com a consequência natural o desemprego de menos 49 milhares de pessoas", indicou Rita Marques.

Há regiões onde os efeitos da quebra do turismo são mais sentidos, como é o caso do Algarve, que regista um acréscimo de taxa de desemprego de 142%.

2,5 mil milhões no turismo

Desde o início da pandemia que o governo tem implementado apoios para as empresas, alguns específicos para alguns setores. O lay-off simplificado, que esteve em vigor na primeira metade do ano, foi importante para o setor, indicaram vários atores do setor, uma vez que várias empresas, inclusivamente hotelaria, que esteve encerrada devido à falta de procura.

Rita Marques indicou esta manhã que, a expectativa é que até 31 de dezembro, o governo tenha feito chegar as empresas 22 mil milhões de euros de apoios, que têm como objetivo, por um lado, a manutenção dos postos de trabalho e preservação da capacidade produtiva das empresas. "Se expurgarmos os alívios fiscais e contributivos, e se expurgarmos as moratórias bancárias, chegamos a um total de 12 mil milhões de euros. Sendo que, desses 12 mil milhões, 2,5 mil milhões de euros são e foram direcionados para o setor do turismo", disse.

"Estes 2,5 mil milhões de euros desagregam-se pelas várias linhas de apoio ao setor, destacando-se a linha de apoio à tesouraria do Turismo de Portugal, que até ao momento aprovou 55,6 milhões de euros. Também as linhas de apoio à economia, portanto as linhas de crédito com garantia bancária, que totalizam 1,8 mil milhões de euros; o programa adaptar, o programa apoiar. Em relação ao programa apoiar já fizemos pagamentos de 43 milhões de euros para um total de financiamento aprovado de cerca de 100 milhões de euros", acrescentou.

A secretária de Estado do Turismo explicou ainda que, em termos do programa apoiar, até ao momento, 36.944 candidaturas submetidas, "sendo que 46% estão associadas ao turismo. Ontem, tínhamos cerca de 7600 candidaturas cujos termos de aceitação já estão assinados, com pagamentos efetuados de 43 milhões de euros".

(notícia atualizada)