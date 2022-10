Securitas Direct quer contratar 70 até ao fim do ano

© Unsplash

A empresa de segurança Securitas Direct arranca agora com uma campanha de recrutamento para reforçar a equipa em vários pontos do país, esperando recrutar até ao final deste ano cerca de 70 profissionais.

As posições em aberto são para áreas como atendimento ao cliente, técnicos de manutenção, administrativos, vigilantes de segurança, área comercial e trabalhadores para a Central Recetora de Alarmes (CRA), local onde são recebidos os alertas de segurança.

Para esta última posição, a pede como requisito obrigatório a apresentação do cartão do Ministério da Administração Interna (M.A.I) para que o profissional possa desempenhar as suas funções como vigilante na CRA.

O diretor dos RH, Alberte Campos Paz, explica que o objetivo é "reforçar a equipa com pessoas dinâmicas. As funções em questão têm previsto um contrato de trabalho direto, plano de carreira com progressão garantida, vencimento base e plano de comissões atrativo. Acreditamos ainda que aspetos como viatura da empresa na área de serviços técnicos e um plano de formação contínuo são características essenciais neste recrutamento".