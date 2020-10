Securitas notifica Concorrência da compra da Stanley Black & Decker

A empresa de segurança Securitas notificou a Autoridade a Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo do negócio de segurança eletrónica, monitorização e resposta a sinais de alarmes do grupo Stanley Black & Decker, revela um aviso publicado.

O grupo Stanley Black & Deckerm, que resultou de uma fusão, em 2010, entre “The Stanley Works” e “‘Black & Decker”, fornece ferramentas manuais e elétricas e soluções para segurança eletrónica e acesso mecânico e, em Portugal, tem em atividade a empresa Stanley Security Portugal Unipessoal.

A operação, que permite à Securitas AB adquirir o controlo exclusivo das atividades de segurança eletrónica, monitorização e resposta a sinais de alarmes da Stanley Black e Decker, é concretizada através da compra das empresas Stanley Security Switzerland Sarl, Stanley Security Deutschland Holding GmbH, Stanley Security Singapore Pte Ltd Singapore e Stanley Security Portugal Unipessoal, segundo o aviso publicado na página de internet da AdC.

A Securitas AB fornece serviços de segurança, incluindo vigilância móvel, monitorização e resposta a alarmes, segurança na aviação, consultoria e investigações de segurança e, segundo a sua página de internet, está presente não só na Europa mas também na América do Norte, América Latina, África, Médio Oriente, Ásia e Austrália, num total de 57 mercados.