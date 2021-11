Segundo maior acionista da Jerónimo Martins confirma venda da participação

Porto,14/05/2018- Loja do supermercado Pingo Doce, na rua de Costa Cabral, foi alvo de assalto ao início da tarde. (Pedro Granadeiro/Global Imagens) © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A sociedade Asteck, o segundo maior acionista da Jerónimo Martins, vendeu a totalidade da posição de 5% que controlava, confirmou a dona do Pingo Doce esta terça-feira num comunicado à Comissão do Mercado Mobiliários (CMVM).

A retalhista revela que foi informada pelo Goldman Sachs que a Asteck vendeu as 31.464.759 ações que detinha na empresa ao preço de 19,75 por ação. Feitas as contas, a Asteck embolsou mais de 621 milhões de euros com a venda de 5% da Jerónimo Martins.

A nota veio confirmar o que a Bloomberg tinha avançado na segunda-feira, que a Asteck estava vendedora. Ainda não se sabe quem ficou com os 5% da Asteck.

A Asteck é um sociedade com sede no Luxemburgo detida por uma holding do setor petrolífero. Entrou no capital da Jerónimo Martins em 2007, através da compra de parte da posição então detida pelo BPP. A empresa chegou a ter uma posição de 10% no capital da dona do Pingo Doce, mas, em 2013, já tinha vendido parte das ações.

O maior acionista da Jerónimo Martins continua a ser a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que controla 56,14% do capital. A JP Morgan Asset Management conta com 2,35%, a Comgest Global Investors detém 2,06% e a T. Rowe 2,04%. Há 32,41% de ações dispersas em bolsa e em ações próprias da companhia.