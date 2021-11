Segundo maior acionista da Jerónimo Martins vende a totalidade da sua posição

Dinheiro Vivo 15 Novembro, 2021 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Asteck, o segundo maior acionista da Jerónimo Martins, está vendedor da totalidade da sua participação na empresa portuguesa. Segundo a Bloomberg, a Asteck, detida por uma petrolífera, está a alienar quase 31,5 milhões de títulos. Ao valor de fecho do mercado, em causa estarão cerca de 680 milhões de euros.

Com sede no Luxemburgo, a Asteck entrou no capital da Jerónimo Martins em 2007, através da compra de parte da posição então detida pelo BPP. A empresa chegou a ter uma posição de 10% no capital da dona do Pingo Doce, mas, em 2013, havia já vendido parte das ações.

Com uma valorização bolsista de 12,3% só no último mês, as ações da Jerónimo Martins parecem ser uma boa forma de realizar mais-valias.

O maior acionista da retalhista portuguesa é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que controla 56,14% do capital. A JP Morgan Asset Management conta com 2,35%, a Comgest Global Investors detém 2,06% e a T. Rowe 2,04%. Há 32,41% de ações dispersas em bolsa e em ações próprias da companhia.