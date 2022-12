Seguradora Caravela assume 29,1% do capital do Grupo Your

Sara do Ó © DR

Dinheiro Vivo 10 Dezembro, 2022 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No âmbito de uma operação de aumento de capital, a Caravela Companhia de Seguros passou a deter 29,1% do capital social do Grupo. Esta transação significa "um reforço da sua estratégia de crescimento e expansão do negócio no setor da contabilidade e enquadra-se no processo de consolidação do Grupo Your", explica o grupo em comunicado, reforçando a ambição de ser líder no mercado de contabilidade até 2025.

"O Grupo Your, empresa de capital 100% português, detido pela Ó Capital, volta a reforçar a sua posição no mercado de contabilidade e no apoio à gestão de empresas, agora com a entrada da Caravela Companhia de Seguros, S.A. no capital social do Grupo, mantendo-se a equipa de gestão com a liderança da Sara do Ó, como Chairwoman e CEO", adianta-se em comunicado.

Este investimento "representa uma nova fase do Grupo e mais um decisivo passo para cumprir o objetivo de se posicionar como o marketplace de soluções empresariais de referência para as PME, assumindo a liderança do setor da contabilidade. Apenas cerca de 20 grupos empresariais deste setor têm volume de negócios acima dos 2 milhões por ano e o Grupo Your pretende ser o nº 1 até 2025", declara Sara do Ó.

A Caravela é uma companhia de seguros com investimento português focada em clientes particulares e PME - especialista em seguros no ramo não vida, acidentes de trabalho, acidentes pessoais, saúde, automóvel, viagem e lar. "Posicionada no 10º lugar do Ranking das Companhias Não Vida com atividade em Portugal, a Caravela S.A conta com uma vasta equipa de mais de 135 colaboradores e com uma carteira de stakeholders-chave", descreve-se.

A entrada no capital social do Grupo Your representa uma valorização de 24 milhões de euros para o Grupo, valorização que se prevê que triplique até 2025, adianta a companhia.

"Com um total de 380 colaboradores, o Grupo Your irá atingir uma faturação de 15 milhões em 2022. Sendo constituído pelas empresas: Your Finance, Your Care, Your People, Your Insurance e Your Time, tem por objetivo chegar à faturação global de 30 milhões em 2025."

"A recente entrada da Caravela S.A, traduz-se no reforço da equipa de C-level do Grupo Your e reflete a estratégia-chave para dar continuidade ao cross-selling com as restantes áreas de negócio do Grupo - como as áreas de seguros, de segurança e saúde no trabalho, gestão de recursos humanos, no apoio ao empreendedorismo e serviços administrativos, através de práticas de gestão, implementação de processos e de elaboração de manuais de procedimento. Acreditamos que o posicionamento do contabilista, como consultor, com cada vez mais valências em áreas transversais às organizações, reforça o apoio fulcral às PME, não só da área financeira, mas como em todas as outras áreas de apoio à gestão. Com esta operação passamos a disponibilizar aos nossos clientes um interlocutor único, produtos mais competitivos com um serviço dedicado e de proximidade", acrescenta a CEO.

Também para Luís Cervantes, presidente do Conselho de Administração da Caravela Companhia de Seguros, "este investimento, numa área de negócio extremamente importante para o tecido empresarial português, representa uma aposta na capacidade de gestão do Grupo Your e na sua ambição de liderança e mudança de paradigma do setor. Além do seu inquestionável contributo no apoio à gestão das Micro e PME. Significa igualmente uma forte oportunidade de Cross-selling na área de seguros, levando novas formas de avaliação do risco e inovação de produtos e serviços a todos os clientes do Grupo Your".