Seguradora Fidelidade quer premiar condução dos portugueses

Loja da seguradora Fidelidade (Imagem de arquivo) © Nuno Lomba Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Maio, 2023 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A companhia de seguros Fidelidade quer premiar os condutores portugueses pelo seu bom comportamento ao volante. O prémio final é um automóvel elétrico.

Como explica a seguradora, em comunicado, a iniciativa dirige-se tanto a cliente como não clientes da Fidelidade que tenham instalada da aplicação Fidelidade Drive. O concurso, que decorre até dia 31 de outubro, baseia-se em desafios, lançados na app e através dos quais os participantes podem acumular cupões de participação que os vão habilitar ao prémio final.

De acordo com as indicações da companhia, "os clientes com seguro Fidelidade não têm limite mensal de participações, sendo que os clientes com seguro Fidelidade Auto, por cada desafio cumprido recebem dois cupões de participações e os clientes com outros seguros Fidelidade, por cada desafio cumprido recebem um cupão de participação".

Já os utilizadores que não tenham seguro Fidelidade, podem apenas participar uma vez por mês até ao final de outubro. Por cada desafio cumprido recebem um cupão de participação.

Para saber mais sobre o concurso pode consultar as informações no site.