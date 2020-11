Seguradoras em Portugal reduzem as perspetivas de contratações para 2021

© Pixabay

No espaço de um ano as seguradoras em Portugal reduziram os objetivos de contratação, revela um estudo da Mercer, intitulado "Total Compensation - Setor Segurador 2020". Se no ano passado 22% das companhias inquiridas apontava a vontade de aumentar o número de colaboradores, este ano a percentagem passa para os 11%.

Este estudo, realizado com o intuito de perceber quais as tendências de políticas e práticas de compensação e benefícios disponíveis no setor em Portugal, contou com a participação de dez empresas, tendo sido analisados mais de 6 250 postos de trabalho.

As empresas do setor em Portugal vão optar por manter o número de colaboradores ao longo do próximo ano: as conclusões apontam que 67% das seguradoras irá optar por este caminho. Trata-se de um aumento face às perspetivas do ano passado, quando 56% das empresas referia que iria manter o número de trabalhadores ao longo de 2020.

Já em relação à intenção de reduzir postos de trabalho no próximo ano, o setor manteve a mesma percentagem do estudo anterior (22%).

Relativamente a aumentos salariais, este setor pratica a revisão salarial uma vez por ano, sendo que a maioria das empresas fá-lo no mês de abril. Com menor expressividade contam-se as revisões salariais em janeiro ou julho, com 20% em ambos os casos.

As empresas inquiridas apontam que os aumentos salariais são maioritariamente motivados pelos resultados do colaborador (89%), grelha salarial (78%) e ainda pelos resultados da empresa (67%). Menos expressivos são fatores como a antiguidade na organização ou o nível funcional.

Salários com maior variação entre quadros superiores

Face a 2019, a Mercer observou uma variação ligeiramente positiva nos salários, sendo que os aumentos mais relevantes situaram-se entre os quadros superiores, chefias intermédias e direção geral. Já entre os diretores de primeira linha, comerciais e administrativos/operacionais foi registada uma variação negativa.

Embora não seja quantificada a percentagem, Marta Dias Gonçalves, Surveys Leader da Mercer, refere que "em 2020, fruto da inesperada situação de pandemia e dos seus impactos na economia, o número de empresas que manifestou a intenção de congelar os incrementos salariais não contratualizados de forma a não promover o aumento da massa salarial na sua estrutura de custos aumentou significativamente".

Relativamente à remuneração variável, a totalidade das empresas seguradoras refere que opta pelo bónus anual aos trabalhadores. Os incentivos de vendas ou comissões são atribuídos em 56% das empresas inquiridas, com uma periodicidade mensal ou trimestral.

No que respeita aos Incentivos de longo prazo, 67% afirma atribuir esta tipologia de remuneração variável a alguns dos trabalhadores.

Plano médico em todas as empresas e 43% oferece subsídios de creche

O estudo questionou ainda quais os benefícios atribuídos aos trabalhadores das seguradoras a operar em Portugal. Todas as empresas atribuem um complemento de subsídio de doença, seguro de vida, plano médico e plano de pensões. Em relação aos planos médicos, dois terços das empresas disponibilizam uma opção que cobre também o cônjuge e filhos do trabalhador.

Na área da educação, o estudo conclui que 22% das empresas comparticipa a formação e educação dos colaboradores. Já 71% das empresas disponibiliza um subsídio escolar para os filhos dos trabalhadores e 43% das seguradoras inquiridas oferece um subsídio de creche.

Cerca de 40% das empresas admite a concessão de empréstimos ou adiantamentos aos colaboradores, em situações de emergência, despesas de hospitalização, aquisição de viatura ou de habitação.

A grande maioria das empresas (90%) que participou neste estudo atribui também uma política automóvel.