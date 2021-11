Seguradores debatem sobre a tecnologia e iovação no quotidiano do futuro

José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores © Gerardo Santos / Global Imagens

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, participam na conferência anual da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o tema "Smart Living - Tecnologia e Inovação no quotidiano do futuro", que se realiza dia 24 de novembro, a partir das 9h30, com transmissão no canal YouTube da APS e no Vimeo.

A conferência anual da APS conta com keynotes de Tom Standage, editor da revista The Economist e especialista em tendências, Nadim Habib, Professor na Nova School of Business and Economics, e Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.

Já os dois painéis de debate contam com a participação Pedro Rocha Vieira, CEO & Co-Founder da Beta-i, Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, Guilherme Machado Dray, advogado da Macedo Vitorino & Associados e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Ramos, administrador executivo da BRISA e CEO da Via Verde, Henrique de Castro, investidor, e Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal. Consulte aqui o programa.