Seguros da MDS passam a estar disponíveis no site da Worten

Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal

A Worten e a MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, anunciaram o reforço da sua parceria estratégica. Há mais de uma década que os clientes da Worten podem proteger os produtos adquiridos, nos vários canais de venda, subscrevendo seguros da MDS. Agora, vários produtos da MDS, como seguros de viagem, automóvel ou multirriscos habitação, entre outros, vão poder ser subscritos no site da Worten.

No último ano a Worten registou um volume de negócios de 1.175 milhões de euros, um crescimento de 8,8% em base comparável, impulsionado pelo desempenho das vendas online, que superaram os 200 milhões de euros. O site Worten.pt conta com mais 4 milhões de visitas mensais, mais de 2 milhões de impressões apenas na homepage e mais de 19 milhões de páginas vistas por mês.

Já a proteção de produtos comprados pelos clientes da Worten permitiu a venda de mais de três milhões de apólices, sendo que este segmento de negócio registou crescimentos recorde superiores a 50% anuais nos últimos três anos. São mais de 400.000 os clientes servidos no âmbito desta parceria.

"Este acordo, que junta duas instituições líderes no seu sector de atividade, vem trazer inovação ao sector dos seguros e do retalho em Portugal. Na loja online da Worten, através do acesso ao marketplace da MDS, hoje é possível às famílias segurar os riscos a que estão expostas, beneficiando de uma solução inovadora que procura ir ao encontro dos consumidores onde eles estão e fazem compras. Isto só é possível pela aposta na MDS na digitalização do seu negócio e pela vontade da Worten de oferecer os melhores produtos e serviços aos seus clientes", diz, citado em comunicado, o CEO da MDS Portugal, Ricardo Pinto dos Santos.

Já a responsável do negócio B2b e de Produtos Financeiros da Worten, lembra que a empresa, que existe há 25 anos, é líder na venda de produtos eletrónicos em Portugal. "O nosso objetivo é trazer o melhor da tecnologia a todos, sem exceção, hoje e sempre. Neste caminho, a Worten conseguiu tornar-se a marca de confiança do mercado português, com reconhecimentos tanto dos consumidores como do próprio sector da distribuição, bem como estabelecer parcerias criadoras de valor para os seus clientes, nomeadamente com a MDS. O nosso trabalho conjunto tem permitido a milhares de clientes protegerem os seus equipamentos, mas agora vai também permitir que fiquem segurados em muitos outros aspetos da sua vida", sustenta Vanessa Borges.