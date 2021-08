Seguros: Medidas da pandemia no ramo Não Vida ascenderam a 152 milhões em 2020

Venda de carros usados © Bruno Simões Castanheira

As medidas adotadas pelas companhias de seguros em Portugal em 2020, no âmbito da epidemia, no ramo Não Vida, totalizaram os 151,8 milhões de euros.

Segundo uma análise da ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, estas medidas tiveram "um impacto de 31,8% nos resultados técnicos [antes de medidas], destacando-se a modalidade de Acidentes de Trabalho que viu o seu resultado técnico (diferença entre prémios recebidos e gastos com sinistros) reduzir-se em mais de 70%", de 32,6 milhões de euros para 7,5 milhões de euros.

Segundo a análise da ASF, o resultado técnico global foi de 325,3 milhões de euros, "estimando-se que teria sido de 477,1 milhões de euros sem a adoção de medidas".

"No seguro Automóvel e no seguro de Doença o impacto das medidas foi superior a 30%, ou seja, os resultados técnicos reduziram-se 61,6 milhões de euros e 35,1 milhões de euros, respetivamente", adianta a ASF num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Aponta que as seguradores devolveram 78,1 milhões de euros do total dos prémios. Verificou-se também um "aumento dos custos com sinistros e de outras rubricas no montante de 35,9 milhões de euros. As companhias fizeram ainda um "reforço de provisionamento no montante de 37,8 milhões de euros, fundamental para uma correta tarifação e gestão do risco".