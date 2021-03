Seguros: Queixas dos consumidores desceram 13% em 2020

O Portal da Queixa registou menos 13% de reclamações de consumidores em relação ao setor dos seguros em 2020, em comparação com o ano anterior.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Portal assinala que recebeu 795 reclamações relacionadas com companhias de seguros, o que compara com um volume de 912 queixas que foram submetidas por consumidores em 2019.

"Devido à pandemia de Covid-19, as companhias de seguros assistiram à redução do número de reclamações dirigidas ao setor, muito provavelmente pelo decréscimo da circulação rodoviária e pela retenção nos custos, por parte das famílias e das empresas", afirma Pedro Lourenço, presidente executivo e fundador do Portal da Queixa e da Consumers Trust, citado no comunicado.

Segundo o Portal da Queixa, "a Fidelidade é a entidade com o maior número de queixas e a Liberty Seguros é a melhor companhia a resolver as reclamações dos consumidores".

Explica que a falta de apoio/respostas e atrasos na resolução dos processos são os principais motivos de reclamação reportados.

"A análise revela ainda que, desde o início de 2021 e até ao dia 2 de março, os portugueses já registaram no Portal da Queixa 169 reclamações, comparativamente com igual período do ano passado, a variação é mínima, tendo sido apresentadas 160 reclamações", adianta.