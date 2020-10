Seguros. Venda da Popular Seguros à Mapfre assessorada pela Garrigues

Mapfre © Reinaldo Rodrigues/GI

A operação foi aprovada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) este mês e permite à Mapfre ficar com 50,01% da Popular Seguros, enquanto que a Santander Totta Seguros de Vida fica com os restantes 49,99%.

Uma operação que foi assessorada pela sociedade de advogados Garrigues, com uma equipa coordenada pelo sócio Mário Lino Dias, com a participação dos advogados José de Seabra Marcão e Inês Freire de Andrade.

A ASF autorizou ainda a Popular Seguros a alterar a sua designação para Mapfre Santander Portugal-Companhia de Seguros. A parceria em Portugal vai comercializar e distribuir produtos do ramo Não Vida. A parceria envolveu ainda a aquisição, por parte da Mapfre Portugal, de 100% de uma carteira em run-off de seguros de vida, actualmente propriedade do Santander Totta Seguros.

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal, referiu que a parceria "permite impulsionar a nossa oferta comercial de forma relevante, indo ao encontro das necessidades de clientes cada vez mais exigentes e informados", enquanto que Jose Manuel Inchausti, CEO da Mapfre Iberia, destaca que o "vem reforçar uma aliança que assegura uma grande capacidade comercial. Os pontos de venda do Santander Totta em Portugal vão permitir aumentar consideravelmente a nossa presença no mercado português".