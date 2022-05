Seis dezenas de insígnias distinguidas com o Prémio Marca Recomendada do Ano

São 60 as marcas que vão receber as distinção © DR

A edição de 2022 do "Prémio Marca Recomendada do Ano" já tem vencedores. São 60 as marcas distinguidas nesta segunda edição da iniciativa num reconhecimento que é atribuído pela Consumers Trust às marcas que se destacam pela seu desempenho no Portal da Queixa.

Como refere a insígnia, em comunicado, a eleição das marcas é exclusivamente resultado do nível de satisfação dos consumidores portugueses. E esta edição traz a novidade de premiar apenas as marcas líderes de cada categoria.

Assim, as insígnias que se destacaram, no último ano, "por prestarem um serviço de excelência no que se refere à performance e proximidade mantida com os consumidores e pela transparência e preocupação em melhorar os seus processos", são as que foram escolhidas para esta distinção.

Como diz Sónia Lage Lourenço, CEO do Portal da Queixa, "desta feita, venceram as marcas que durante 12 meses consecutivos, conseguiram alcançar a melhor média do Índice de Satisfação no Portal da Queixa. Esta é, sem dúvida, uma distinção que prima pela sua diferenciação dos demais prémios atribuídos no mercado nacional, por resultar exclusivamente da satisfação pública dos consumidores e não depender da opinião de um painel de júris ou de sondagens".

As marcas vencedoras da edição 2022 são:

Securitas Direct - Acústica Médica - Mazda - ActivoBank - MB WAY - BebéCord - Câmara Municipal da Nazaré - ELEVEN - Universo - Euroticket Refeição - Solverde.pt - Imovirtual - OLX Standvirtual - Medicapilar - Dr. Well's - Colchão Emma - Liberty Seguros - Seguro Directo -JAPblue - Skynet - NACEX - CTT - VidaXL - Via Directa - E-REDES - EDP Comercial - SU ELETRICIDADE - MatosinhosHabit - Best Electronics - Repsol - Well's - SA Formação - Fitness Hut - 360Imprimir - Banco Credibom - IEFP - LeasePlan - La Redoute - Globaldata - iServices - Mercadão - KuantoKusta - Grupo Interpass - Joom - Remax - Prozis - Armazéns Reis - Fidelidade - Car Service - MEO - Grupo Optivisão - SEPHORA - Adecco - Querido Mudei a Casa Obras - Strong Charon - Médis - Sapo - Aquário Electrónica - Worten - USO - SaltPay.