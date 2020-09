Seis meses depois, Centro de Congressos de Lisboa regressa aos eventos

Seis meses depois de a pandemia ter ditado o fim dos eventos, o Centro de Congressos de Lisboa volta a organizar um evento, obedecendo às medidas de segurança da Direção-geral de Saúde (DGS).

“Depois deste período conturbado, estamos de novo com as portas abertas a receber eventos com confiança. É extremamente satisfatório ver que os nossos clientes confiem em nós e que queiram voltar. Hoje tivemos o nosso primeiro evento, um workshop internacional dirigido a médicos que decorreu com perfeita normalidade, cumprindo todas exigências atuais e, acima de tudo, garantindo a satisfação do nosso cliente. É importante iniciar a retoma desta atividade, de extrema importância para a economia e para o desenvolvimento global. Estamos prontos para, com confiança, continuar a apoiar os nossos clientes”, diz Maria João Rocha de Matos, da Lisboa FCE, citada em nota de imprensa.

O espaço reabriu com o workshop médico internacional “Atualização em Medicina Geral e Familiar”, organizado pela Live Med Iberia, e que mais de 180 médicos.

Para isso, “foram implementadas todas as medidas de segurança de acordo com as normas da DGS, que inclui o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, sinalética de distanciamento, criação de percursos internos. Foi ainda enviado um plano de contingência para a DGS”, informa a CCL em nota de imprensa.

Desde meados de agosto que são conhecidas as regras e medidas de segurança que se aplicam aos eventos corporativos.