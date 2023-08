Selectra ajudou 450 mil clientes em 2022

Empresa tem um novo escritório em Lisboa © DR

Crescer e alargar a sua atividade no mercado português é a aposta da Selectra (comparadora de tarifas de energia e telecomunicações) para este ano. A empresa de origem francesa, que iniciou operações em Portugal no ano passado, está a ter um 2023 "revolucionário" e com "muitas novidades", declara o responsável de operações em Portugal.

Além da mudança de instalações, a comparadora de tarifas iniciou uma nova área de negócio, nos alarmes, bateu recordes internos em março (tanto em contratos de energia como de telecomunicações) e está a testar um novo modelo de atendimento multissetorial, um modelo cujo objetivo é, diz Hugo Agostinho, ao Dinheiro Vivo, "dar ao cliente uma revisão imediata às suas faturas domésticas para uma poupança completa e transversal a todos os seus gastos".

Em termos de negócio, explica o responsável que, "em energia, estamos com um enorme volume desde o início do ano, também fruto da crise no setor que originou oscilações sucessivas de preço e gerou mais insegurança no consumidor". Já no setor das telecomunicações, que é uma área mais constante, a Selectra segue uma trajetória de crescimento estável. "Todos os dias chegam milhares de chamadas e isso demonstra que cada vez mais os portugueses confiam e voltam a confiar na Selectra para ser o seu comparador de tarifas e aliado na poupança. É por aqui que queremos seguir", garante.

Com mais negócio, crescem também os resultados. No ano passado, a empresa proporcionou em Portugal a celebração de mais de 11 mil novos contratos de telecomunicações e mais de 55 mil de energia (luz ou gás), e ajudou os clientes a poupar através de uma tarifa mais adequada.

E, este ano, no primeiro semestre, o volume de negócios da empresa cresceu 35% acima do período homólogo. Hugo Agostinho justifica os valores. "Costumo dizer que, na Selectra, somos um dicionário do setor, ou seja, temos sempre a oportunidade e o dever de informar o cliente acerca de tudo aquilo que não entenda na sua fatura, no seu contador, leitura ou atual fornecedor. É esta disponibilidade e conhecimento que nos diferencia."

Só em Portugal, e no ano passado, a companhia garante que ajudou 450 mil clientes que procuravam encontrar melhores opções de energia e telecomunicações. E, embora não avance números, Hugo Agostinho diz que a empresa possui uma extensa base de clientes globalmente, que continua a crescer de forma constante.

Por forma a conseguir proporcionar a melhor experiência aos seus clientes, globalmente, a empresa conta com a prestação de 1700 colaboradores. Em Portugal, trabalham mais de 40 pessoas, mas, para o mercado nacional prestam serviço cerca de 150, alocados aos escritórios de Madrid e Sevilha.

O novo escritório de Lisboa

Foi em julho que a Selectra abriu um novo espaço de trabalho, em Lisboa. O escritório tem a capacidade para albergar até 250 trabalhadores e é com este número em mente que a empresa quer fechar 2023. Ou seja, quadruplicar as contratações e preencher os 250 lugares ainda durante o corrente ano.

"A prioridade está em consolidar a nossa equipa de vendas, com foco na atração de especialistas comerciais que ambicionem fazer crescer os nossos setores de energia, telecomunicações e alarmes", declara Hugo Agostinho. Mas não só, uma vez que com o crescimento da equipa e do volume de negócios surge a necessidade de outras contratações.

"Vamos necessitar de perfis-chave, tais como criadores de conteúdo, especialistas em geração de tráfego, talento de data science, perfis de recursos humanos capazes de atrair e selecionar o melhor talento português", frisa o também responsável pelo escritório, adiantando que ainda será preciso contratar nas áreas do marketing e da comunicação, "para ampliar a presença da marca em diversos canais".