Selectra continua a crescer e tem agora novo escritório para 250 trabalhadores

A Selectra, empresa especializada em comparação de tarifas de energia e telecomunicações, abriu um novo escritório para acomodar com maior conforto os seus recursos humanos. Situado em Lisboa, o novo espaço pode acolher até 250 trabalhadores e inclui várias zonas para as vertentes comerciais, corporativas e de lazer.

A empresa assume, assim, o compromisso de quadruplicar as contratações e de preencher os 250 lugares ainda durante o ano de 2023, caminho que se coaduna com o objetivo de continuar a aposta no mercado luso.

Em retrospetiva, no início do ano passado, a equipa era composta por apenas 15 pessoas. Neste momento, estão abertas vagas para a posição de assessor comercial.

A Selectra tem ajudado os consumidores a escolher tarifas mais vantajosas e adequadas às suas necessidades individuais, sendo que só em 2022 conseguiu obter uma poupança conjunta na ordem dos 57,2 milhões de euros para os seus clientes dos mercados de Portugal, Espanha e México, o que indica um crescimento de 54% face ao período homólogo.

Em território nacional, a empresa auxiliou cerca de 83 mil clientes em 2022, o que indica um crescimento de 38% face ao mesmo período do ano anterior.