Selectra quer contratar assessores comerciais para o escritório de Lisboa

Gonzalo Lahera e Jaime Arbona, CEOs da Selectra

A Selectra - empresa comparadora de tarifas de energia e telecomunicações - está a contratar assessores comerciais para o seu escritório de Lisboa.

A empresa, que abriu o seu primeiro escritório em Portugal no início do ano, emprega atualmente 160 portugueses que estão espalhados pelos escritórios de Portugal e Espanha. Segundo explica em comunicado, em apenas cinco meses, a Selectra aumentou a sua equipa em cerca de 55%.

Ou seja, em dezembro do ano passado, a insígnia empregava cerca de 100 colaboradores, sendo que em maio de 2022, já eram mais de uma centena e meia os portugueses que trabalhavam na empresa a partir dos seus escritórios de Lisboa, Madrid e Sevilha.

Segundo explica o confundador da Selectra, Gonzalo Lahera, o aumento de contratações prende-se com a expansão do seu negócio. "O nosso objetivo é mesmo que em Portugal tenhamos a possibilidade de oferecer outros serviços como ao nível do setor de seguros e alarmes, à semelhança do que já fazemos em outros países", refere.