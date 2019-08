Sem contrato de serviço público, CP impedida de receber 80 milhões

Após oito meses da liberalização do transporte ferroviário de passageiros na União Europeia ter entrado em vigor, a CP – Comboios de Portugal ainda não tem contrato de serviço público. Sem este, a empresa não pode receber indemnizações compensatórias, fixadas em 80 milhões de euros para 2019, indica o Jornal de Negócios.

Fonte oficial da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) afirmou que sem contrato em vigor, “que deve conter obrigações detalhadas e objetivas, bem como adequada fundamentação das opções tomadas, não podem ser pagas indemnizações compensatórias à CP, tal como prevê o direito nacional e europeu”.

Apesar de em julho, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ter dado conta no Parlamento de que o contrato estava a ser trabalhado com o ministério das Finanças, afirmando até que estaria fechado “a breve prazo”, o regulador dos transportes indica que há falta de desenvolvimento no processo.

Supressões de comboios caíram 70% este verão

Entre 1 de julho e 13 de agosto, a CP suprimiu 233 comboios, face aos 805 no mesmo período no ano passado, escreve o Público. Em causa estará a eletrificação de 16 quilómetros de via férrea entre Caíde e Marco de Canaveses e de 43 quilómetros entre Nine e Viana do Castelo.

O investimento permitiu à CP libertar material a diesel, que foi deslocado para a Linha do Oeste de onde se libertou, por sua vez, material para o Alentejo e Algarve.

Apesar de melhorias no cenário dos transportes ferroviários, ainda persistem os problemas, especialmente nas linhas do Douro e do Algarve.