Sem ideias para sair à noite no Norte? Fever chega ao Porto

Quem está no Norte do país já não precisa de passar horas à procura de ideias para sair à noite. Depois de chegar a Lisboa em agosto de 2018, a plataforma espanhola Fever chegou esta quarta-feira ao Porto com dezenas de propostas para passar os tempos livres. Esta aposta levou mesmo esta empresa a abrir um escritório no Porto.

“Acreditamos que o Porto é uma cidade com um potencial tremendo. Se vimos uma transformação muito grande em Lisboa nos últimos anos, os efeitos no Porto foram 10 vezes maiores. Toda a gente nos tem dado esse feedback”, destaca Gil Belford, diretor-geral da Fever para os mercados de Portugal e de Espanha, em conversa com o Dinheiro Vivo.

Tal como em Lisboa, a empresa espanhola vai organizar eventos próprios (Fever Originals) na cidade Invicta logo na fase de arranque. “Continuamos super focados em lançar em mais e maiores Fever Originals. Vamos potenciar muito a co-organização de eventos próprios”.

Exemplo disso serão as Candlenights, em que haverá concertos à luz das velas, ou então do Murder Mystery, uma “espécie de Cluedo imersivo que foi organizado em Lisboa em parceria com a cadeia turística Selina”. Para a criação destes eventos originais, a Fever tem um fundo de cinco milhões de euros para utilizar até ao final de 2020.

A compra de bilhetes para estes e outros eventos é feita através de uma aplicação móvel gratuita para os sistemas operativos Android (Google) e iOS (Apple).

Mais pessoal

A chegada da Fever ao Porto também levou à criação de um escritório próprio, com três pessoas. “Teremos ainda mais três pessoas a ajudar-nos neste mercado mas que vão trabalhar a partir de Lisboa”, nota Gil Belford.

Depois deste lançamento, a equipa da Fever em Portugal passará a ter um total de 20 pessoas – também há um escritório em Lisboa, no espaço de trabalho partilhado Second Home.

O principal desafio da equipa portuguesa passa pela “adaptação dos conteúdos certos para o nosso mercado. Há eventos de sucesso que funcionam muito bem em Nova Iorque que em Portugal ainda não tiveram muito sucesso. Temos de validar e encontrar os conteúdos certos”.

Os portugueses da Fever também já estão a ajudar a plataforma a “implementar projetos noutras cidades, como Londres ou Manchester, no Reino Unido.

Com a chegada ao Porto, a Fever passa a estar em 20 cidades, de países como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos. O crescimento nos últimos meses desta plataforma foi acelerado pela ronda de investimento de 35 milhões de dólares (31,2 milhões de euros), liderada pelos japoneses da Rakuten.

