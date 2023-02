Semana de quatro dias tem "impacto positivo na satisfação e retenção de pessoas"

De acordo com o estudo, semana de quatro dias de trabalho teve adesão de 98%. © Pixabay

A 360imprimir adotou a semana de quatro dias em outubro de 2022 e lança agora um barómetro que analisa os resultados dos primeiros três meses deste modelo de trabalho. Foram analisados dados relativos à adesão, satisfação, produtividade, atração e retenção de talento.

De acordo com o estudo, o sucesso da semana de quatro dias foi imediato, com 98% dos 200 colaboradores da empresa a aderir voluntariamente a este modelo. Os critérios de satisfação apresentam resultados igualmente positivos, considerando que 83% dos trabalhadores mencionaram conseguir passar mais tempo com a família e amigos e 87% dizem usufruir do seu dia off.

No que diz respeito à saúde e bem-estar, verifica-se a diminuição em 4% do stress, fadiga e ansiedade. Quanto à possibilidade de voltar ao regime anterior de cinco dias, um em cada três colaboradores indica ser necessário um aumento igual ou superior a 50% para aceitar voltar atrás, enquanto 75% afirmam que o aumento salarial teria de ser pelo menos 30% para regressar à semana de cinco dias.

Apesar de 88% das chefias estarem satisfeitas com o desempenho das suas equipas no novo modelo de trabalho, 30% considera que as suas equipas não produzem em 36 horas o que produziam em 40 horas.

Embora se tenha registado um ligeiro aumento de 0,6% na produtividade, o primeiro trimestre de utilização da semana de quatro dias traduziu-se também numa quebra de 6,4% no volume de trabalho gerado - resultado que a 360imprimir avalia como positivo quando comparado com a redução prevista para o número de horas trabalhadas.

De sublinhar ainda que a 360imprimir tornou-se uma empresa 100% remota algumas semanas antes da implementação do novo modelo de semana de quatro dias. Contudo, e apesar dos colaboradores trabalharem menos um dia por semana, os dados do barómetro apontam para mais 16% de absentismo.

Na verdade, no terceiro trimestre de 2022 (pré semana de quatro dias) os indicadores mostravam 0,19% de absentismo e no último trimestre do ano passado - após a implementação do modelo -, o valor rondava os 0,22%.

A empresa diz ter ficado surpreendida pela negativa com este indicar, até porque esperava que algumas das ausências programadas pudessem migrar para o dia off, o que não parece estar a acontecer. Ainda assim, a 360imprimir não considera que isto esteja a colocar em causa a performance da empresa ou que venha impactar negativamente o modelo de trabalho.

Já no que diz respeito à atração de talento, verifica-se um aumento de 297% de candidaturas face ao trimestre anterior à implementação do modelo e a taxa de saída diminuiu 36% em comparação com o período homólogo.

Sérgio Vieira, CEO da 360imprimir, refere que os primeiros resultados confirmam as expectativas e "demonstram impactos positivos na satisfação e retenção de pessoas". Revela ainda que os dados vão continuar a ser analisados trimestralmente e que a empresa quer mostrar a outras organizações "os prós e contras deste modelo".

De recordar que o modelo de 36 horas de trabalho em quatro dias semanais foi implementado de forma experimental, tendo a empresa assumido um compromisso mínimo de dois anos.