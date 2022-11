Semapa aprova distribuição de reservas no valor de quase 100 milhões de euros

© Semapa

Os acionistas da Semapa aprovaram esta quarta-feira, em assembleia-geral, a distribuição de reservas no montante de quase 100 milhões de euros, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Informamos que na assembleia-geral extraordinária da sociedade, que teve lugar hoje, às 15:00, foi aprovada a proposta de distribuição de reservas no montante líquido por ação de 1,252 euros, a que corresponde o montante total líquido de 99.996.445 euros, a distribuir pelos acionistas na proporção das suas participações, com exclusão das ações próprias em carteira", lê-se no comunicado remetido à CMVM.

O valor em causa será pago a partir de 13 de dezembro e, desde o dia 9 do mesmo mês, as ações serão transacionadas em bolsa "sem conferirem direito ao pagamento de reservas".

A proposta foi apresentada pela Sodim, que já tinha justificado a sua posição com o facto de a Semapa ter inscrito na rubrica "outras reservas", do balanço aprovado no final de 2021, 1.164.631.426 euros e de apresentar um "desempenho favorável" no exercício em curso.

"A Semapa tem disponibilidades financeiras compatíveis com a distribuição de reservas e não se verificam impedimentos legais ou estatutários ou de conservação de capital quanto à distribuição parcial de reservas", apontou, num comunicado enviado à CMVM no início do mês.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, as ações da Semapa avançaram 2,14% para 14,34 euros.