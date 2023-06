Semapa comprou a produtora de quadros para bicicletas Triangle's

Imagem de arquivo da Triangle's Cycling Equipments, uma unidade com grandes níveis de automação © Maria João Gala /Global Imagens

A Semapa anunciou a compra da Triangle"s - Cycling Equipments, empresa de Águeda especializada na produção de quadros para bicicletas elétricas. A aquisição, realizada através da subsidiária Aphelion, implicou o pagamento imediato de 178,7 milhões de euros, dos quais 12,1 milhões em créditos acionistas. Há ainda uma "componente adicional", que terá de ser paga até 2027, mas que "estará dependente da performance da empresa e da verificação de determinadas condições" que a Semapa não especifica.

Em comunicado, a empresa dá conta que "pretende acelerar o crescimento" da Triangle"s, "investindo na expansão da capacidade instalada e numa contínua aposta no desenvolvimento tecnológico, com a ambição de a transformar numa plataforma de futuro num setor com elevadas perspetivas de crescimento". Armando Levi, anterior acionista maioritário e principal impulsionador da Triangle"s, "continuará envolvido na gestão da empresa, mantendo uma posição no conselho de administração".

A Semapa promete, ainda, reforçar a equipa de colaboradores da Triangle's "no curto prazo". Criada em 2015, arrancou a produção em 2017 e é já uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes. Destina praticamente tudo o que produz para os mercados externos. Em 2020 faturou 8,1 milhões, valor que mais do que quadruplicou para 36,7 milhões de euros em 2022.

"Esta aquisição é mais um passo importante no novo ciclo de investimento e diversificação da Semapa, numa aposta em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com perspetivas de crescimento. Estamos muito entusiasmados com o potencial da Triangle"s e com a qualidade e espírito empreendedor que encontrámos no talento da empresa"", refere, citado em comunicado, o CEO da Semapa, Ricardo Pires.