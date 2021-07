Semapa emite empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros

Semapa (Imagem de arquivo) © Semapa

A Semapa emitiu um empréstimo obrigacionista, designado por "Semapa 2021/2026", no montante de 50 milhões de euros, aberto à subscrição de particulares.

Em nota publicada na segunda-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere que o vencimento do empréstimo obrigacionista ocorrerá em 12 de julho de 2026, sendo que foi organizado pelo Banco BPI.

A Semapa informa ainda que esta operação se insere no plano de refinanciamento da sua dívida financeira, com vista a prolongar a sua maturidade.

Em 31 de maio, a Semapa declarou que os seus lucros cresceram 47,6% para 25,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, graças a um menor impacto dos efeitos cambiais e à redução de imparidades face ao ano passado.

Por sua vez, o volume de negócios consolidado do grupo nos primeiros três meses de 2021 "foi de 463,7 milhões de euros (-11,5%, face ao período homólogo)", sendo que "340,8 milhões de euros gerados na Pasta e Papel/ Navigator (-16%), 113,4 milhões de euros no Cimento/ Secil (+3,1%), e 9,7 milhões de euros no Ambiente/ ETSA (+15,2%)", lê-se na mesma nota.

O EBITDA do primeiro trimestre de 2021 totalizou 107,5 milhões de euros, menos 9,8% em termos homólogos, adiantou a empresa.

Paralelamente, "o valor dos investimentos realizado no primeiro trimestre de 2021 situou-se em aproximadamente 25 milhões de euros", face aos 27 milhões de euros registados no período homólogo.

Durante o 1.º trimestre de 2021, "a dívida líquida reduziu-se em todos os segmentos de negócio, tendo a dívida líquida remunerada consolidada atingido 1.146,8 milhões de euros, inferior em 68,8 milhões de euros relativamente ao final de 2020".