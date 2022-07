Semapa entra no negócio do hidrogénio com a Ultimate Cell

Instalações da Semapa © Direitos Reservados

A Semapa e a Ultimate Cell anunciaram, esta sexta-feira, o reforço da parceria na joint-venture UTIS para o desenvolvimento de projetos sustentáveis ligados à produção de hidrogénio e à utilização do hidrogénio em sistemas de otimização de combustão contínua e combustão interna.

Para Vítor Gonçalo, chairman da UTIS, esta nova parceria "representa um grande compromisso com o incremento da eficiência energética e a redução da pegada carbónica, pois temos os meios, a determinação e a audácia para reforçar o nosso desígnio com a sustentabilidade e o meio ambiente".

Segundo explicam as empresas, na nota enviada às redações, "a parceria inicial entre a Ultimate Cell e o grupo Semapa desenvolveu-se em 2018 na Secil, mas com o alargamento da parceria à Ultimate Power, o investimento passa a estar no universo da Semapa". A fusão dos negócios deu-se a 30 de junho, assegurando aos grupos Semapa e Ultimate Cell participações de 50% no capital da UTIS, já depois de integrados os ativos da Ultimate Power.

Com a aquisição dos ativos da Ultimate Power pela UTIS, vai ser possível "juntar o desenvolvimento e fabrico de sistemas de otimização de combustão contínua já desenvolvidos pela UTIS, ao desenvolvimento e fabrico de sistemas de combustão interna e ainda ao desenvolvimento e fabrico de sistemas de produção de hidrogénio, operado pela Ultimate Power".

A tecnologia criada pela UTIS em 2018, o UC3 - Ultimate Cell Continuous Combustion, permite "reduzir de forma significativa o uso de combustíveis fósseis, os níveis de emissão de poluentes para a atmosfera e a fatura energética em processos de combustão contínua", atestam as companhias, dizendo que se trata de uma tecnologia "única no mundo", possível de aplicar em fornos e caldeiras industriais em diversas áreas de produção de materiais, como cimento, vidro, pasta de papel e centrais de energia.

Por sua vez, os sistemas de combustão interna desenvolvidos pela Ultimate Power permitem "a otimização de combustão interna de motores de forma totalmente segura, permitindo a redução do consumo de combustível e emissão de gases poluentes", podendo ser aplicados em motores a gasóleo, biodiesel, gasolina, etanol e GPL.

"Neste ano de 2022, e com esta integração, conseguimos escalar a nossa equipa para mais de 60 funcionários imensamente talentosos e engenhosos com o desígnio de aumentar a eficiência energética e reduzir a pegada carbónica", afirma Vítor Gonçalo, CEO da Ultimate Cell, citado em comunicado. Já o diretor executivo da Semapa, Ricardo Pires, reforça "a importância de investir em projetos de elevado potencial de crescimento a nível global, que contribuem para a sustentabilidade".