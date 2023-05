Semapa paga dividendo de 95 cêntimos a partir de 1 de junho

A Semapa opera em setores como a pasta e papel, cimento e outros materiais de construção e ambiente. © D.R.

A Semapa vai pagar a partir de 1 de junho os dividendos do exercício de 2022, no valor de 0,95 euros, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

O pagamento de dividendos foi deliberado na assembleia geral anual da sociedade realizada ontem, quinta-feira, para ter lugar a partir de 1 de junho.

"Informamos ainda que, a partir de dia 30 de maio de 2023, inclusive, as ações serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao pagamento de dividendos", refere no comunicado.

Segundo a informação remetida pela Semapa à CMVM, a proposta de aplicação de resultados, sujeita hoje a apreciação dos accionistas, previa que, dos 307.089.834,22 euros apurados no ano passado, 75.875.904,32 sejam aplicados a dividendos em circulação, 228.913.929,87 euros destinados às reservas livres e até 2.300.000 euros à participação dos colaboradores e da administração nos lucros do exercício.

A Semapa opera em setores como a pasta e papel, cimento e outros materiais de construção e ambiente.