Semapa tem nova imagem

A Semapa tem, a partir desta quarta-feira, uma nova imagem corporativa. Ao mesmo tempo, a empresa renovou o seu propósito corporativo, que "resulta da necessidade de espelhar melhor a ambição da empresa e o impacto que gera nas suas pessoas, nas suas empresas e na sociedade", explica em comunicado.

"Making it Better" passa assim a ser a nova assinatura da Semapa, que chega com o propósito de melhorar a vida das pessoas e dos negócios.

Esta alteração - que o Dinheiro Vivo sabe que ficou a cargo da agência Bar Ogilvy - pretende levar a empresa a adotar uma cultura mais simples e com maior proximidade. Uma cultura "mais adaptada aos novos tempos e aos desafios de um mundo que mudou drasticamente nos últimos dois anos, procurando a melhoria constante das pessoas e dos negócios", explica o CEO do grupo, Ricardo Pires.

O responsável acrescenta ainda que atualmente que as empresas não são viáveis sem talento. "É com o talento que vamos fazer a diferença nas nossas participadas e nas empresas onde queremos investir. Se todas as empresas investissem mais na melhoria das pessoas e dos negócios, o mundo seria um lugar melhor", reforça.