Semapa vota distribuição de reservas no montante de quase 100 milhões

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Novembro, 2022 • 07:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Semapa vai votar, em assembleia-geral de acionistas, uma distribuição de reservas de quase 100 milhões de euros, proposta pela Sodim.

A acionista propõe que sejam distribuídas as reservas no montante ilíquido por ação de 1,252 milhões de euros, o que corresponde a um total de 99.996.445 euros, "a distribuir pelos acionistas na proporção das suas participações, com exclusão das ações próprias em carteira".

De acordo com a proposta, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no início de novembro, a Sodim justificou esta posição com o facto de a Semapa ter 1.164.631.426 euros inscritos na rubrica "outras reservas", do balanço aprovado no final de 2021, e de apresentar um "desempenho favorável" no exercício em curso.

"A Semapa tem disponibilidades financeiras compatíveis com a distribuição de reservas e não se verificam impedimentos legais ou estatutários ou de conservação de capital quanto à distribuição parcial de reservas", apontou.