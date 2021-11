Sempre a cuidar da beleza: seja da casa seja do corpo

Sérgio Faria e Susana Guimarães criaram a Inexistência e a SweetCare, no Porto © Direitos Reservados

No princípio, a atividade empresarial do casal Sérgio Faria, engenheiro, e Susana Guimarães, arquiteta, avançou pela arquitetura e decoração de interiores, com a empresa Inexistência, em 1997. Cinco anos depois, o casal lançou a loja online com o mesmo nome, tendo sido das primeiras nesse segmento em Portugal, ao disponibilizar uma seleção de marcas e produtos de design. Hoje, são mais de dez mil artigos.

A "boa evolução" do negócio deu-lhes confiança para e irem mais longe e, em 2008, criaram a SweetCare, também digital, especializada na comercialização de produtos de beleza, saúde e bem-estar.

"O projeto SweetCare nasce de uma bela história de amor, porque surgiu neste caminho que temos vindo a percorrer juntos, de mãos dadas com o universo criativo e inovador da estética, da beleza, do conforto, do equilíbrio entre a forma e a função", comenta Susana Guimarães, administradora.

"Como a nossa primeira incursão no mercado online correu muito bem e a framework foi totalmente desenvolvida internamente, estava lançada a base para a diversificação digital", explicou.

Neste momento, mantêm-se as duas empresas ativas, ambas sediadas no Porto, embora a segunda se tenha tornado num caso sério de desempenho, com um crescimento que a responsável pelo marketing, Maria João Nogueira, classifica de "exponencial" nos dois últimos anos, ou seja, mesmo antes de a covid chegar. Sem avançar números, garante que a subida tem sido "a dois dígitos", devendo a faturação subir, neste ano, aos 15 milhões de euros.

Com a pandemia, Maria João Nogueira assume que o negócio conheceu uma nova expansão, com algumas das 437 marcas que comercializam a "triplicarem" vendas, repartidas pelos vários mercados: Portugal (com peso de 45%), Brasil, Espanha e Alemanha.

Novidades

"Houve uma alteração no comportamento das pessoas, que passaram a dar mais importância à saúde e ao bem-estar, ao seu cuidado pessoal, e isso tem-se mantido em 2021", descreve.

Além dos 15 mil produtos disponibilizados, a empresa também presta serviços de aconselhamento personalizado. Os 36 trabalhadores da empresa, instalada no Parque Empresarial Hipercentro, distribuem-se pelas equipas de apoio ao cliente, do marketing digital, das compras e da logística, havendo farmacêuticos no apoio ao cliente e nas compras.

Já os elementos especializados em informação e tecnologia têm contribuído para garantir à empresa "algum pioneirismo em ferramentas online", para "aumentar a proximidade ao cliente". A dirigente dá o exemplo dos diagnósticos passíveis de se fazerem à distância ou da oportunidade para o cliente experimentar virtualmente uma nova cor do cabelo ou uma maquilhagem. O aconselhamento das fragrâncias ideais também é feito com base num método desenvolvido pela empresa, que permite aferir qual a mais adequada para o interessado.

O site disponibiliza produtos das marcas à venda nas farmácias, parafarmácias e perfumarias, para corpo, rosto e cabelo. Mas inclui também uma área para pet care e outra com bens e equipamentos relacionados com a promoção da saúde. Neste ano, tornaram-se vendedores exclusivos para Portugal de uma marca norte-americana com dispositivos de beleza para uso doméstico.

Para futuro, Sérgio Faria, CEO, garante que permanecerão "atentos às oportunidades e a identificar tendências, novas tecnologias e dinâmicas diferenciadoras". Para isso, tenciona continuar "a investir na educação e desenvolvimento profissional" dos colaboradores, bem como "criar soluções de proximidade e experiências verdadeiramente valiosas" para os clientes e "desenvolver projetos cada vez mais sustentáveis e inclusivos". Admite que o "foco é manter ambas as empresas e continuar a crescer, de forma sustentada, estratégica e escalável".