Sérgio Monteiro sobre a TAP: "Nunca é altura para brincar com o dinheiro dos portugueses"

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Sérgio Monteiro defendeu esta sexta-feira, no parlamento, a propósito do processo de privatização da TAP, que "nunca é altura de brincar com o dinheiro dos portugueses", assinalando a urgência no início do processo.

"Não queiramos envolver dinheiro público, quando tínhamos acabado de sair de um memorando de entendimento. Nunca é altura de brincar com o dinheiro dos portugueses. Uma injeção de fundos públicos estava fora de questão", apontou o antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, que falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Neste sentido, vincou que o processo de privatização era, na altura, uma "urgência imensa", tendo em conta que a empresa vivia, "como vive hoje", num quadro de dificuldade de capitalização.

