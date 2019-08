Séries originais do YouTube vão ser gratuitas a partir de setembro

Através de comunicado, a Google oficializou esta estratégia para os conteúdos originais do YouTube. Desde que os utilizadores estejam dispostos a ver anúncios, vão poder ter acesso gratuito às séries originais, mesmo que não sejam subscritores do YouTube Premium. Esta abertura à grande audiência que todos os dias frequenta o YouTube será feita a partir do dia 24 de setembro.

Até aqui, muitos dos conteúdos originais do YouTube estavam limitados aos subscritores do serviço de subscrição mensal YouTube Premium. Este serviço chegou no final do ano passado a Portugal, com uma assinatura de 8,49 euros por mês.

“Hoje, damos as boas vindas a uma audiência global que vai assistir às nossas séries especiais e premiadas “, indica Robert Kyncl, Chief Business Officer do YouTube. “Estamos a assistir a uma oportunidade espetacular de desenvolver mais conteúdo específico para cada região, especialmente na Europa, Ásia e América Latina, e vamos continuar a fazer parcerias com as maiores estrelas e criadores do mundo de forma a partilharem as suas histórias e vozes”, é indicado, através de comunicado. Note-se que a audiência global mensal do YouTube é de 2 mil milhões de utilizadores.

Para diferenciar as propostas, já que o YouTube Premium continuará a estar disponível, permitindo a visualização de conteúdos sem anúncios, é indicado que os subscritores vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como entrevistas com realizadores ou vídeos sobre bastidores.

Uma das grandes apostas deste serviço é a série Cobra Kai, baseada no primeiro filme da trilogia Karaté Kid. A segunda temporada estreia a 11 de setembro, mas antes disso será possível acompanhar os desenvolvimentos da primeira temporada, por um tempo limitado. “A partir de hoje, os fãs não subscritos no YouTube Premium podem assistir à primeira temporada completa de Cobra Kai”, indica o comunicado do YouTube.