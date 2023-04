Serviço de homebanking do BPI tem nova assistente alimentada por Inteligência Artificial

Assistente digital servirá, numa primeira fase, os clientes do serviço de banca telefónica do BPI Directo © Amin Chaar

O BPI anunciou esta terça-feira a integração de uma assistente digital alimentada por Inteligência Artificial (IA) no seu serviço de homebanking. A solução, desenvolvida pela startup bracarense AgentifAI, servirá, numa primeira fase, os clientes do serviço de banca telefónica do BPI Directo, estando planeada a extensão faseada aos diferentes canais de contacto do banco.

"Acreditamos que esta solução será um grande avanço na experiência do cliente com o BPI. Estamos muito entusiasmados em oferecer esta solução inovadora aos nossos clientes, especialmente num momento em que a experiência de cliente nos serviços digitais é determinante na diferenciação das empresas", comenta Sérgio Miguel Santos, diretor executivo da Banca Digital do BPI, citado em comunicado.

Segundo o mesmo responsável, a "Alice" - assim se chama a criação da AgentifAI - destacou-se "por fornecer uma experiência humanizada omnicanal, em especial no canal de voz, ter um rápido time-to-market e por ser uma solução comprovada no mercado bancário".

Em detalhe, a instituição explica que "o uso de técnicas avançadas de processamento de linguagem natural e de desenho conversacional pela AgentifAI permite disponibilizar interações mais humanizadas, fluidas e naturais, proporcionando respostas efetivas com uma experiência geradora de maior satisfação e envolvimento dos clientes".

Fundada em 2016, por Rui Soares, a tecnológica de Braga foi distinguida internacionalmente com vários prémios de relevo na área financeira, sendo o mais recente o "Best Use of AI - Intelligent Assistant" nos Banking Tech Awards. Em Portugal, a AgentifAI conta com parcerias firmadas com outro banco e o grupo Lusíadas.