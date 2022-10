Serviços fluviais que ligam Barreiro a Lisboa com interrupções na terça-feira

© LUSA

Os serviços de transporte fluvial que ligam o Barreiro a Lisboa vão sofrer perturbações, na terça-feira, devido à realização de um plenário, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da Soflusa.

Segundo informação da empresa, na ligação entre o Barreiro e Lisboa (Terreiro do Paço), o serviço regular será interrompido entre as 12h55 (último barco) e as 16h15 (primeiro barco).

Na ligação entre Lisboa (Terreiro do paço) e Barreiro, a interrupção decorrerá entre as 13h25 (último barco) e as 16h40 (primeiro barco).

Em caso de paralisação, adianta a Soflusa, os terminais serão encerrados, por questões de segurança.

Esta empresa partilha o conselho de administração com a Transtejo, responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Os trabalhadores de ambas as empresas têm levado a cabo nos últimos meses várias ações de luta, reivindicando uma valorização salarial e a contratação de funcionários.