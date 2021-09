Sesimbra Cliffs com 65% dos 53 apartamentos vendidos

Vista do empreendimento Sesimbra Cliffs © Youtube

O projeto residencial Sesimbra Cliffs registou 65% das 53 unidades vendidas, nove meses após o seu lançamento comercial.

"Este resultado reflete o forte dinamismo do mercado de segunda habitação na costa Sul de Lisboa. O posicionamento deste projeto veio dar resposta aos requisitos de uma nova procura, que emergiu ainda mais com a pandemia, com a realidade do teletrabalho e uma maior fruição do lar. Trata-se de um projeto residencial com vista sobre o mar, com preços muito competitivos, apartamentos prontos a habitar, amplos espaços exteriores, bem como uma forte aposta nas 'amenities'", disse, em comunicado, a 'head of residencial da JLL, empresa responsável pela comercialização das unidades, Patrícia Barão.

O empreendimento atraiu mais de 500 interessados, oriundos de países como França, Espanha, Estados Unidos, Canadá e Brasil.

De acordo com o site do projeto residencial, o Sesimbra Cliffs é empreendimento de 53 apartamentos, com áreas brutas entre os 63 e os 283 m2, distribuídas por tipologias T0, T1 e T2, com vista para o mar e para a praia. Fica a poucos metros das praias da Califórnia e do Ouro. "O empreendimento é composto por um edifício de nove pisos, dois dos quais destinados a estacionamentos privados, disponíveis para todas as frações. Algumas unidades dispõem ainda de arrecadações, sempre uteis para guardar equipamentos desportivos e outros pertences. Possuí uma espetacular piscina com vista para o mar e um ginásio, ambos disponíveis para todos os proprietários. Com ótimos acabamentos, todos os apartamentos têm cozinhas equipadas, soalho flutuante e amplos terraços e varandas com espetacular vista sobre a praia", segundo a informação disponibilizada.

De acordo com a informação no site da JLL, os T0 já estão vendidos e os preços dos T1 à venda começam nos 240 mil euros e os T2 desde 290 mil euros.