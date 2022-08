Sete passos para destacar negócios na Google

© Unsplash

O verão é a época do turismo. E o que fazem os turistas quando chegam a Portugal? Normalmente usam o Google para chegar a uma loja, encontrar um caminho, hotel, restaurante ou outros locais e distrações. Este motor de busca tornou-se indispensável e qualquer PME (Pequenas e Médias Empresas) pode tirar partido desta ferramenta, de forma simples, rápida e sem nenhum custo financeiro associado.

A criação do perfil empresarial no Google permite às empresas reforçarem a presença no digital, atualizar os consumidores e criar uma relação de maior proximidade, revelando detalhes sobre os serviços prestados, imagens das instalações, entre outros.

Estes são os sete passos que pode seguir para ter sucesso na plataforma:

1- Valide o negócio

Verifique e seja responsável pela informação do seu negócio que consta na página online do Google.

2- Adicione um número de telefone

Todos os meses, o Google direciona milhões de chamadas para os vários negócios, explicam os dados internos da empresa relativos a abril de 2017. Por isso, atualize o contacto para que seja mais simples para os utilizadores entrarem em contacto diretamente a partir da página do Google.

3- Ter o link direto para o website

Os negócios com ligação direta para o website obtêm entre 25% a 35% mais cliques do que os negócios sem qualquer ligação, segundo os dados da gigante tecnológica.

4- Horário de funcionamento

Este é um dos dados mais importantes para os consumidores. 40% das pessoas que procuram informação local querem saber o horário de funcionamento do estabelecimento, explica o Barómetro do Consumidor da Google.

5- Junte fotografias para mostrar o que tem para oferecer aos potenciais clientes

90% dos consumidores preferem visitar um negócio que contenha fotografias do estabelecimento nas páginas de resultados da pesquisa do Google ou do Google maps, afirma a Google /Ipsos, numa pesquisa realizada em 2017.

6- Peça aos clientes para partilharem críticas sobre a experiência

Dois em cada três consumidores dizem que é bom saber que o estabelecimento tem críticas positivas. Este fator é importante na escolha de uma loja ou negócio, segundo a Google/Ipsos.

7- Práticas ambientais

Se for um alojamento de pequena dimensão, o dono pode destacar práticas ambientais adotadas. Este é cada vez mais um fator decisivo no momento de escolha dos consumidores, quando se trata de um alojamento.

Mas há mais funcionalidades: é possível interagir com seguidores da empresa, oferecendo promoções de boas vindas e outras novidades. Já no Google Maps, os consumidores podem ter acesso a notícias e descontos das empresas. E "qualquer PME pode, através de uma simples publicação, partilhar novidades, divulgar eventos, publicitar novos produtos e serviços de modo a atrair novos clientes", conclui a Google, em comunicado.