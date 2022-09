Sétima edição do Guia do Investimento Imobiliário já está disponível

Guia quer ajudar investidores imobiliários © Cristiana Milhão/Global Imagens

Dar a conhecer o mercado imobiliário português e o respetivo contexto legal e fiscal são algumas das informações disponibilizadas pelo The Property Handbook - a Real Estate Investment Guide. O documento, que já vai na sua sétima edição, nasce da colaboração entre a CBRE, consultora na prestação de serviços para o setor imobiliário, e a sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA).

Com este guia, os promotores pretendem apoiar as estratégias de investimento e a tomada de decisão dos investidores no contexto do mercado imobiliário. Como explicam em comunicado, "esta atualização surge também em contexto de incerteza e visa, tal como aconteceu em 2013, esclarecer os investidores relativamente ao contexto do mercado imobiliário nacional, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para um investimento mais esclarecido e seguro (aspetos ainda mais relevantes em períodos de maior incerteza)".

As duas empresas relembram que após num início de 2022 onde se registou uma "elevada atividade no mercado imobiliário" deparamo-nos agora "um período de maior incerteza", em que a economia "global atravessa um momento em que se vê impactada pela inflação, pelas taxas de juro crescentes e pela instabilidade provocada pelo conflito na Ucrânia".

Para auxiliar os investidores, o guia apresenta uma análise do mercado imobiliário "nas vertentes de investimento e ocupação, para os segmentos de escritórios, comércio, logística, mercado residencial, setor hoteleiro, setor agrícola (Agribusiness) e este ano, pela primeira vez, inclui ainda uma visão sobre as residências para seniores, um setor com elevado potencial de crescimento no nosso país".

"A aposta num documento que disponibiliza aos investidores, nomeadamente estrangeiros, informação necessária e insights, atualizados periodicamente, vem dar resposta a muitas das questões que os investidores têm e pretendem esclarecer de forma rápida, para que possam tomar decisões informadas", declara Cristina Arouca, diretora de Research da CBRE.

Por seu turno, Miguel Marques dos Santos, sócio da área de imobiliário da Vieira de Almeida, explica que "é precisamente para apoiar os investidores neste ciclo que preparámos, em conjunto com a CBRE, esta nova edição do guia de investimento, que estamos certos poderá contribuir para alargar a base de conhecimento, no momento da decisão de investimento".

O The Property Handbook pode ser consultado online desde 2019.