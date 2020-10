Setor do vinho desespera e pede fim das restrições horárias às vendas

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

A Associação das Empresas de Vinho Porto está preocupada com o efeito da proibição da venda de álcool nos supermercados depois das 20 horas e solicitou ao Governo que revogue a medida no que aos vinhos, licorosos e espumantes diz respeito. "O vinho consome-se em casa, não há qualquer indicação de que seja com esta proibição que se possam evitar ajuntamentos", diz a diretora-executiva da AEVP, Isabel Marrana, lembrando que Portugal é um país vitícola e que o setor "começa a ter muito pouco acesso ao consumidor".

Aplicada inicialmente na Área Metropolitana de Lisboa, e alargada ao resto do território nacional a partir de 15 de setembro, com a declaração do estado de contingência em todo o país, a proibição da venda de bebidas alcoólicas na moderna distribuição, a partir das 20 horas, tem sido duramente criticada, inclusivamente pela Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição e várias entidades ligadas ao setor vitivinícola. Agora é a vez da AEVP, que enviou uma carta ao primeiro-ministro, com cópia para os ministros da Economia, Saúde e Agricultura, solicitando o fim desta proibição para os vinhos, licorosos e espumantes, lembrando que o vinho é "uma parte integrante" da vida e cultura portuguesas" e que é apreciado "por milhões de pessoas, de forma moderada e responsável".

Além disso, destaca que o setor vitivinícola é um "grande impulsionador" da economia nacional, designadamente ao nível do emprego, e que está, com a maioria dos outros setores económicos, a sofrer os efeitos da pandemia, nomeadamente as consequências do fecho dos restaurantes e da "diminuição abrupta" de turistas e da "volatidade" dos mercados de exportação".

O setor diz-se "responsável" e "sempre disponível" para colaborar em todas as políticas e medidas que visem acautelar a saúde pública, mas sublinha "não podemos compreender nem aceitar a manutenção de uma medida que em nada contribui para a prevenção de ajuntamentos, que devem ser evitados e fiscalizados".

Recorde-se que, nos primeiros oito meses do ano, as vendas de vinho do Porto no mercado nacional caíram 40,26%, precisamente pela diminuição da procura turística. Nos vinhos do Douro, a quebra é menor, mas, mesmo assim, situa-se nos 19,5%. "Com os restaurantes e os bares fechados, os supermercados têm sido o suporte das nossas vendas e, por isso, não entendemos o efeito desta proibição de comercialização de bebidas alcoólicas depois das 20h00. Ela é objetivamente prejudicial ao setor, que esyá a lutar pela sobrevivência", sublinha Isabel Marrana.