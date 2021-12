Shamir distribui lucros pelos mais de 2.100 trabalhadores

Shamir Portugal © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Dezembro, 2021 • 07:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Shamir, produtora de lentes oftalmológicas, vai distribuir os seus lucros pelos mais de 2.100 trabalhadores, atribuindo, em Portugal, um montante global superior a 150.000 euros aos 300 funcionários distribuídos pelos laboratórios de Vila do Conde, Porto e Lisboa. O prémio atribuído a cada colaborador ronda os 450 euros.

"Num ano marcado pelas perturbações, nomeadamente ao nível da produção, causadas pela pandemia, a Shamir decidiu premiar o esforço, dedicação e compromisso de todos os seus colaboradores que, mesmo em plena crise pandémica, continuam a assegurar diariamente e apenas em Portugal, a produção de mais de 10.000 lentes oftalmológicas", apontou a empresa, em comunicado.

Citado no mesmo documento, o presidente executivo da Shamir em Portugal, Luís Feijó, sublinha: "Fechar o ano de 2021 com o melhor resultado de sempre da empresa é, sem dúvida, um importante sinal de confiança. Como tal, quisemos partilhar este sucesso com os nossos colaboradores, como uma pequena forma de agradecimento, mas, também, para lhes mostrar que são eles os impulsionadores destes resultados". A expectativa é que, no próximo ano, a empresa prossiga uma "trajetória de crescimento".