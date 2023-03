SheerME oficializa lançamento no Brasil com presença na Web Summit Rio de Janeiro

A equipa SheerME. © DR.

Dinheiro Vivo 13 Março, 2023 • 17:15

A SheerME, que já oferece mais de 100 mil serviços de bem-estar, beleza e fitness por todo o país, escolheu a primeira edição da Web Summit no Rio de Janeiro, que decorre entre 1 e 4 de maio, como palco para o seu lançamento no mercado brasileiro.

O Brasil é um mercado especialmente importante para a SheerME, tanto pela sua dimensão, como por ter um universo endereçável de mais de 700 mil espaços, que contrapõem com os cerca de 420 mil em toda a Europa.

A operação tornou-se possível com a entrada no início do ano da M4 Ventures - capital de risco especializada em ajudar startups portuguesas na expansão para a América Latina -, como investidor estratégico.

Luis Gutman, managing partner da M4 Ventures, explica que a startup portuguesa possui "um mix de experiência, paixão pelo negócio e resiliência", além de uma grande capacidade de execução, características valiosas num mercado como o brasileiro que é "competitivo, complexo e arriscado", lê-se em comunicado.

A SheerMe tem estado a adaptar a sua aplicação e funcionalidades ao novo mercado, o que inclui a criação de uma "earning economy", possibilitando aos utilizadores a oportunidade de se tornarem promotores dos parceiros e serviços da plataforma. A ideia é que quando um utilizador partilha a sua experiência ou sugere novos espaços no feed da plataforma, possa ganhar valor na carteira da aplicação que poderá utilizar para descontar em marcações futuras.

"Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde há trânsito caótico e insegurança nas ruas, os consumidores valorizam a eficiência e a segurança ao fazer as suas marcações", diz Miguel Alves Ribeiro, explicando que estes são alguns dos fatores mais importantes para os utilizadores que já estão a usar a SheerME nos testes que decorrem atualmente no mercado brasileiro.

A ambição da equipa SheerME é tornar-se na maior plataforma de aquisição de negócio para comerciantes na área de bem-estar ao longo dos próximos cinco anos, tornando-se um "complemento valioso" para qualquer agenda digital ou SaaS - Software as a Service -, disponível no mercado.

Atualmente, a empresa atua em Portugal, Alemanha e Angola e está em fase de testes em Espanha com lançamento previsto ainda para o primeiro semestre de 2023.