Shell com prejuízo de 18,1 mil milhões de euros em 2020

Vista exterior das instalações da Shell em Roterdão, na Holanda. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Fevereiro, 2021 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A petrolífera Shell anunciou, esta quinta-feira, um prejuízo de 18.048 milhões de euros em 2020, depois de ter tido um lucro de 13.180 milhões de euros no ano fiscal anterior.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a Shell afirmou que a receita foi 150.302 milhões de euros em 2020, menos 47,6% face ao ano anterior, explicando que a companhia foi afetada pela queda acentuada dos preços do petróleo.

Os prejuízos anuais antes de impostos atingiram os 22.435 milhões de euros, comparando com um resultado bruto (lucro antes de impostos) de 21.216 milhões de euros no ano anterior.

As compras atingiram 97.772 milhões de euros, menos 53,7% face a 2019, enquanto as despesas de produção anuais ascenderam a 19.980 milhões de euros, uma queda de 9,2%, lê-se no comunicado da multinacional.

As despesas totais recuaram 35,6%, face ao ano anterior, para 174.854 milhões de euros.

Segundo a Shell, as despesas administrativas e de distribuição cifraram-se em 8.220 milhões de euros no ano passado, correspondendo a uma quebra de 5,8% na comparação com o ano anterior.

A petroleira indicou também que, em relação a 2019, a produção total caiu devido ao impacto do desinvestimento efetuado e às elevadas despesas com a manutenção, assim como a menor produção em resultado dos furacões que afetaram as atividades no Golfo do México.

A sua dívida líquida ascendia a 62.770 milhões de euros no final do ano passado.

O dividendo total distribuído aos acionistas da Shell cifrou-se em 1.300 milhões de dólares (1.081 milhões de euros) no último trimestre de 2020.

A administração espera que o dividendo a distribuir pelos acionistas no primeiro trimestre de 2021 seja de 1,735 dólares (1,443 euros) por ação, o que representa um aumento de 4% face ao quarto trimestre do ano passado, salientou a multinacional.