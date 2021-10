Shell regressa a Portugal 17 anos depois com 14 estações de serviço

© Adrian DENNIS/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Outubro, 2021 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Shell regressou ao negócio dos postos de abastecimento de combustíveis em Portugal, após 17 anos, e conta com uma rede de 14 estações de serviço, informou esta sexta-feira o Grupo Disa, representante da marca no mercado ibérico.

"A Shell volta ao mercado português e conta já com uma rede de 14 estações de serviço localizadas desde Braga até Tavira. O objetivo da marca é ficar em Portugal durante muitos anos, e procurar chegar cada vez mais perto dos clientes portugueses, aproveitando as oportunidades de negócio e de parcerias", lê-se num comunicado enviado às redações.

A empresa vendeu a sua rede de estações de serviço em Portugal em 2004, embora tenha continuado a operar no país com o negócio de lubrificantes e o EuroShell para grandes clientes de transporte internacional.

A marca regressa agora, embora não diretamente, mas sim através do Grupo Disa, que adquiriu também a marca Prio, em 2020.

"A Shell está a apostar num modelo de negócio que assenta num modelo de "franchising" em todo o mundo, e que irá também seguir em Portugal", refere o comunicado.

O regresso foi assinalado na quinta-feira, com a inauguração da área de serviço de Mira-Sintra, que contou com a presença do diretor presidente da DISA, José Carceller, o diretor de desenvolvimento internacional da Disa, Javier de Argumosa, o presidente executivo (CEO) da Prio, Pedro Morais Leitão, o diretor dos mercados licenciados da marca Shell Internacional, Kai-Uwe, e o administrador da Prio e representante da Disa para a Shell em Portugal, Guilherme Marques.