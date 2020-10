Shoppings alertam Governo: "Não optem por regras que prejudiquem ainda mais a economia"

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Na véspera do anúncio do Governo de novas medidas para conter a pandemia, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) deixa um aviso: "Não opte por regras que não resolvem os problemas sanitários, e que prejudiquem ainda mais a economia."

As medidas finais ainda não são conhecidas, mas a obrigatoriedade do teletrabalho, redução de horário no comércio, com recolher obrigatório são algumas das medidas que o Governo tem vindo a discutir com os partidos com assento parlamentar durante esta sexta-feira, no mesmo dia em que o país atingiu o valor recorde de casos de infeção no mesmo dia, cerca 5 mil, e a pressão nos hospitais com os internamentos aumenta.

"A economia portuguesa, o sector dos Centros Comerciais e as empresas não suportam mais paragens de funcionamento forçadas. Estas situações provocam prejuízos avultados, perdas de emprego no sector e contribuem para o desacelerar da economia", alerta António Sampaio de Mattos, Presidente da APCC, citado em nota de imprensa.

"Assim, alertamos o Governo para que na análise a realizar em Conselho de Ministros, tenha em consideração a manutenção do funcionamento do país, e não opte por regras que não resolvem os problemas sanitários, e que prejudiquem ainda mais a economia", conclui António Sampaio de Mattos.

O sector dos Centros Comerciais tem um impacto direto e indireto de mais de 5% no PIB português, lembra a APCC, frisando que "medidas que condicionam ainda mais a sua atividade têm consequências na economia e no PIB nacional, para além de poderem afetar irremediavelmente os elevados níveis de empregabilidade desta indústria".

A APCC, que representa 93 conjuntos comerciais, que integram 8.600 lojas, argumenta que medidas restrinjam mais os horários dos shoppings, são "contraproducentes", pois "contribuem para uma maior concentração de pessoas em determinados momentos do dia", por isso defende horários mais alargados nos Centros Comerciais.

Os Centros Comerciais nacionais, reforça a APCC, são "ambientes seguros e controlados", tendo sido feitos "elevados investimentos, para maximizar a segurança, o distanciamento social, bem como o cumprimento de todas regras sanitárias".

"Esta vertente da segurança sanitária é certificada por várias organizações nacionais e internacionais de referência, que atestam estes espaços como locais seguros, pelo que não será compreensível qualquer medida de maior restrição da atividade do sector", argumenta a associação.