Shoppings lançam programa de incubação. Querem acolher projetos inovadores no retalho

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) vai lançar um programa de incubação para projetos inovadores no setor do retalho, permitindo aos vencedores abrir espaços nos shoppings dos associados que adiram a esta iniciativa, integrada no Plano de Retoma do Retalho que a associação está a trabalhar.

A APCC procura "projetos inovadores e assentes numa lógica de sustentabilidade" que se podem candidatar no site da associação, tendo 15 dias para o fazer.

"Depois de uma pré-seleção, será realizada uma reunião de apresentação (reunião híbrida - online e presencial) para apurar os projetos finalistas. Os candidatos finais farão então uma apresentação "de venda", tendo 10 minutos para apresentar a sua ideia inovadora aos Associados da APCC. Estes licitarão e concorrerão pelas ideias apresentadas, por forma a poderem captar os projetos para os seus Centros Comerciais", informa a APCC em comunicado.

"Este projeto está inserido no Plano de Retoma do Retalho em que a APCC está a trabalhar para responder às necessidades que o comércio integrado está a sentir, no âmbito do qual em breve deverá iniciar reuniões de trabalho com outros representantes do setor para construir uma resposta à crise que agregue os vários contributos e permita a recuperação do retalho em lojas físicas em Portugal", informa a APCC.