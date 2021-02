Shoppings pedem apoios iguais para lojistas de centros e de rua. Quer take away a funcionar nos restaurantes

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) quer igualdade de tratamento entre os lojistas dos centros e os de rua e para isso apresentou ao Governo um pedido de apoio para que o Estado assuma "parte ou a totalidade dos apoios concedidos a lojistas através do pagamento direto de parte da renda, ou através da atribuição às lojas dos Centros Comerciais de indemnizações destinados ao pagamento dos custos fixos, nomeadamente a renda e outras despesas correntes". Pede ainda que a restauração nos shoppings possa operar em take away à semelhança do que sucede nos restaurantes de rua. O pedido chegou ontem ao Governo, após reunião com o Secretário de Estado do Comércio.

"O setor dos Centros Comerciais não pode continuar a ser discriminado em relação a outros setores económicos. Este é o único que tem suportado os custos da pandemia, apoiando financeiramente os lojistas, sobretudo através das rendas, sem qualquer apoio do Estado, ao contrário do que acontece com o comércio de rua", afirma António Sampaio de Mattos, presidente da APCC, citado em nota de imprensa.

"Também não entendemos como é que em espaços com segurança reconhecida por várias instituições não se permite que os restaurantes possam fazer serviço de take away, ao contrário dos restaurantes de rua. Não se entende esta discriminação", conclui.

No pedido que ontem fez chegar ao Executivo, no mesmo dia em que foi renovado o Estado de Emergência até 1 de março, a associação defende que se adote em Portugal medidas semelhantes às anunciadas em França e em vários outros países europeus, dizem. Os apoios passam pelo Estado assumir "parte ou a totalidade dos apoios concedidos a lojistas através do pagamento direto de parte da renda, ou através da atribuição às lojas dos Centros Comerciais de indemnizações destinados ao pagamento dos custos fixos, nomeadamente a renda e outras despesas correntes."

"A APCC considera fundamental que como condição da atribuição de apoios às rendas haja uma obrigação de manutenção de postos de trabalho e que Portugal adote critérios de atribuição de apoios, tal como é feito em praticamente todos os restantes países europeus, por forma a assegurar que os apoios sejam de facto destinados a quem realmente precisa", refere ainda em nota de imprensa.

"Até hoje os centros comerciais portugueses foram os que mais apoiaram os seus lojistas em toda a Europa e que o têm feito sozinhos e sem quaisquer apoios. Apenas em 2020, os descontos já totalizaram mais de 600 milhões de euros o que torna a situação insustentável para as empresas de Centros Comerciais", alertam ainda.

A APCC pede "sentido de equilíbrio e justiça" às entidades públicas "que as leve a implementar as medidas existentes para outros setores, por forma a eliminar a discriminação a que os Centros Comerciais estão a ser sujeitos em Portugal".